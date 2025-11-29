Аэропорт Филадельфии останавливал работу из-за угрозы бомбы

Транспорт

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостанавливало работу аэропорта города Филадельфия из-за угрозы бомбы, сообщает РИА Новости.

Причиной остановки является угроза бомбы. Из-за этого был введен режим «наземной остановки».

Сейчас аэропорт возобновил работу. Задержка на вылеты составляет около 15 минут.

Ранее международный аэропорт Вильнюса временно  прекращал  работу из-за инцидентов с воздушной контрабандой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.