Аэропорт Филадельфии останавливал работу из-за угрозы бомбы

сегодня в 04:22

Причиной остановки является угроза бомбы. Из-за этого был введен режим «наземной остановки».

Сейчас аэропорт возобновил работу. Задержка на вылеты составляет около 15 минут.

Ранее международный аэропорт Вильнюса временно прекращал работу из-за инцидентов с воздушной контрабандой.

