Аэропорт Филадельфии останавливал работу из-за угрозы бомбы
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостанавливало работу аэропорта города Филадельфия из-за угрозы бомбы, сообщает РИА Новости.
Причиной остановки является угроза бомбы. Из-за этого был введен режим «наземной остановки».
Сейчас аэропорт возобновил работу. Задержка на вылеты составляет около 15 минут.
Ранее международный аэропорт Вильнюса временно прекращал работу из-за инцидентов с воздушной контрабандой.
