Международный аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет. Борт вылетел в Самарканд, сообщает ТАСС .

Ранее первый за более чем двое суток пассажирский борт вылетел из Абу-Даби в столичный аэропорт Шереметьево. Также из столицы Объединенных Арабских Эмиратов вылетели еще несколько рейсов.

В ОАЭ находится около 50 тыс. россиян, включая организованных туристов, самостоятельных путешественников и транзитных пассажиров, которые не могут вылететь из страны из-за иранского конфликта.

Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

