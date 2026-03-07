Аэропорт Дубая частично возобновил работу после атак Ирана

сегодня в 12:35

«С сегодняшнего дня, 7 марта, мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC», — заявили Dubai Airports в соцсети Х.

Рано утром в субботу территория ОАЭ подверглась воздушной атаке, причем один из ударов был отмечен в непосредственной близости от дубайского международного аэропорта.

На несколько часов воздушная гавань прекратила обслуживание воздушных судов. Ряд запланированных рейсов был переведен в дубайский аэропорт «Аль-Мактум» (DWC).

Ранее в Сети появилось видео удара иранского дрона по аэропорту в Дубае. На кадрах видно, что иранский беспилотник с характерным ревом мотора летел в сторону аэропорта. Затем он взорвался.

