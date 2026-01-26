«Аэрофлот» предупредил об отменах рейсов из-за сбоя в системе Leonardo

«Аэрофлот» столкнулся с техническими проблемами из-за сбоя в работе системы бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Из-за технического сбоя в расписании полетов могут произойти изменения. Рейсы по всей сети маршрутов авиакомпании могут быть перенесены на другое время или полностью отменены, сообщает пресс-служба авиакомпании.

После того как система бронирования вернется к нормальному режиму работы, пассажирам отмененных рейсов предоставят несколько вариантов решения проблемы. Они смогут забронировать места на другие рейсы, которые будут выполняться в течение 10 дней с момента отмены их первоначального вылета. Также пассажирам будет доступна возможность получить полный возврат денежных средств за приобретенные билеты.

Авиакомпания рекомендует пассажирам внимательно отслеживать актуальную информацию о статусе своих рейсов. Для этого необходимо регулярно проверять онлайн-табло на официальном сайте, следить за информационными экранами в аэропортах и прислушиваться к объявлениям диспетчеров.

В аэропортах возникли сложности с обслуживанием пассажиров. Специалисты вынуждены регистрировать всех вылетающих и их багаж вручную. Такой режим работы значительно замедляет процесс подготовки к вылету. Путешественникам приходится тратить больше времени на оформление необходимых документов.

Автоматизированные системы регистрации в настоящий момент не работают. Все операции выполняются сотрудниками аэропорта без использования электронных сервисов.

Пассажирам рекомендуется заранее прибывать в аэропорт с учетом увеличенного времени ожидания. Прохождение всех предполетных процедур занимает сейчас больше времени, чем обычно.

