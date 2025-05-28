«Аэрофлот» предупредил о корректировках рейсов из-за ограничений в Шереметьеве

Компания «Аэрофлот» предупредила о вынужденных корректировках и объединениях рейсов 28 мая из-за введенных в аэропорту Шереметьево ограничений. Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет, сообщает пресс-служба компании.

Пассажиров призвали следить за обновлениями на онлайн-табло на сайте «Аэрофлота» и за объявлениями по громкой связи, если они находятся в аэропорту. Тем, чьи рейсы отменили, предлагают переоформить билет на последующие.

Отказавшимся от перелета вернут полную стоимость билетов. Для этого нужно оформить заявку в контакт-центре, на сайте, в офисе продаж или у агента. Штампы и другие подтверждения для возврата не требуются. Также авиакомпания усилила работу наземных служб и контакт-центра, активно работает с пассажирами и обслуживает их по стандартам «Аэрофлота».

В Шереметьеве ограничения ввели около 03:30 среды. Сотни пассажиров аэропорта встали в огромные очереди, чтобы поменять билеты на отмененные рейсы.

Аналогичный запрет действовал для воздушных гаваней Внуково, Жуковский и Домодедово. В 07:15 ограничения сняли для всех аэропортов Московского региона.

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над территориями 13 российских регионов. БПЛА противника сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Орловской, Курской, Смоленской, Рязанской, Тульской и Тверской областями, а также Московским регионом.