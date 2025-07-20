«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в работе Шереметьева

Из-за временных ограничений в районе столичного аэропорта Шереметьево на прилет и вылет самолетов «Аэрофлот» начал корректировку расписания рейсов, сообщает пресс-служба компании.

Этой ночью в московских аэропортах вводили временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.

Пассажиров попросили следить за данными на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиаперевозчика, информтабло аэропорта и за объявлениями по громкой связи.

Также пассажирам отмененных рейсов предлагается вернуть стоимость билетов или переоформить их на другие рейсы, которые планируется выполнить в ближайшие 10 дней от даты отмены.

При этом оформить возврат или перебронирование билета следует по месту его покупки — на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. В воздушной гавани кассы авиакомпании временно не проводят возврат и переоформление билетов.

Также в кассах и офисах продаж авиакомпании не возвращают деньги за билеты, купленные у агентов, среди которых и сайты-агрегаторы.