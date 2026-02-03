Адвокат Полякова: проверки телефонов в метро в час пик незаконны

Попытки проверять телефоны пассажиров в метро в часы пик неизбежно приведут к заторам и транспортному коллапсу, а потому могут проводиться лишь выборочно, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«В часы пик такие проверки неизбежно приведут к заторам и транспортному коллапсу. Поэтому, скорее всего, подобные действия возможны только выборочно. Если человек знает свои права и отказывается, никто не вправе его заставить или составить административный протокол», – сказала Полякова.

Она добавила, что контролеры в метро не могут и не имеют права требовать предоставить личные переписки, разблокировать мобильный телефон или каким-либо образом демонстрировать его содержимое.

«Это прямо следует из Конституции Российской Федерации, которая гарантирует право на тайну частной жизни и тайну личной переписки, а также право не свидетельствовать против себя и своих близких — статья 51 Конституции», – рассказала адвокат.

Полякова уточнила, что если контролеры требуют показать переписки или содержимое телефона, они нарушают конституционные права человека. Ни один нормативный или подзаконный акт не может обязать гражданина предоставлять мобильный телефон для такого досмотра. Сам по себе мобильный телефон не является нарушением.

«Допустима только внешняя, визуальная демонстрация — когда можно показать, что это именно телефон, а не предмет, похожий, например, на взрывчатое устройство. В этом случае нарушения закона нет. Однако разблокировка телефона и демонстрация его содержимого являются незаконными», – подчеркнула эксперт.

По ее оценке, отказ пустить человека в метро из-за нежелания разблокировать телефон также будет незаконным. В подобных ситуациях необходимо сразу обращаться в компетентные органы, а при необходимости — в суд, если предпринимаются попытки получить доступ к содержимому телефона.

