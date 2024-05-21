Абонементное меню изменилось на Ленинградском направлении

С 20 мая будут внесены изменения в абонементное меню Московско-Тверской ППК в рамках единой политики оформления проездных документов на Московском транспортном узле. Сейчас каждая 4-я поездка в пригородных поездах компании совершается по абонементам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Абонементные билеты делают поездки значительно выгоднее и позволяют экономить до 50% от стоимости разового билета. Абонементное меню будет сформировано таким образом, чтобы каждый смог подобрать оптимальный для себя вариант, учитывая выбранные маршруты и регулярность поездок.

Виды абонементных билетов с 20 мая для железнодорожных поездов 6 000-й нумерации: «ежедневно» на 10 дней, 1 месяц, 3 месяца, 12 месяцев; «рабочего дня» на 1 и 3 месяца; «выходного дня» на 1 месяц; «на количество поездок» 10, 20 и 60 поездок; «на даты» 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дат.

Абонементы МЦД: билет без лимита поездок на 1 сутки, 3 суток, 30, 90, 365 дней для проезда на МЦД внутри Москвы; билет без лимита поездок на 30, 90, 365 дней для проезда на МЦД (Москва и Подмосковье); билет на 60 поездок для проезда на МЦД внутри Москвы; льготный билет для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней для проезда на МЦД внутри Москвы; единый льготный билет для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней для проезда на МЦД внутри Москвы; льготный билет для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней для проезда на МЦД (МО и Москва); единый льготный билет для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней (Москва и Подмосковье).

Прекращается оформление следующих абонементных билетов для поездов 6 000-й нумерации: «ежедневно» на 5, 15, 20, 25 дней, 2, 4, 5, 6 месяцев; «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 2, 4, 5, 6, 12 месяцев; «на количество поездок» 90 поездок; «выходного дня» и «на даты» на маршруты, полностью находящиеся в пределах участка Москвы (Ленинградский вокзал) — Ховрино; «ежедневно» на 1, 3, 12 месяцев и «рабочего дня» на 1, 3 месяца при протяженности маршрута менее 20 км, если протяженность маршрута или его части, проходящих по территории Московской области, составляет менее двух тарифных зон.

Приобрести абонементные билеты Московско-Тверской ППК можно в кассах и билетных автоматах на станциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.