90% автобусов «Мострансавто» адаптированы для маломобильных пассажиров

сегодня в 14:27

90% автобусов «Мострансавто» в Подмосковье адаптированы для маломобильных пассажиров, 82% автовокзалов также приспособлены для данной категории граждан, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

«При обеспечении автобусных перевозок 90% автобусов „Мострансавто“ адаптированы для маломобильных групп населения», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что данные автобусы оснащены низким полом, местами для инвалидов, откидными аппарелями, аудио- и видео информированием, а также шрифтом Брайля.

Глава регионального Минтранса добавил, что также для маломобильных граждан адаптированы 82% подмосковных автовокзалов. Они оснащены пандусами, специальными лифтами, оборудованными туалетами и шрифтом Брайля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.