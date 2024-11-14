736 автобусов Люберец подготовили к зиме

736 рейсовых автобусов общественного транспорта, которые курсируют по территории городского округа Люберцы, подготовили к работе в зимний сезон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Транспортное обслуживание населения на территории нашего округа обеспечивают 9 транспортных компаний. По территории муниципалитета проходит 141 маршрут общественного транспорта: 52 — муниципальных, 46 — межмуниципальных, 43 — смежных, межрегиональных. Ежедневно на маршрутную сеть выходит 736 единиц подвижного состава: 293 — большого класса, 74 — среднего, 369 — малого. Все рейсовые автобусы готовы к работе в холодный сезон», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что в целях подготовки транспортных средств к эксплуатации в зимний период проведена проверка технического состояния и обслуживание, системы отопления салона, системы охлаждения двигателей, пневмосистемы, герметичность дверных и оконных проёмов, кузовной ремонт, мытье двигателей, ремонт или замену поврежденных элементов салона.

«Особое внимание уделялось системе отопления, чтобы создать в салоне комфортные условия в холодное время года. Специально для проведения сезонной подготовки были увеличены объемы поставки запасных частей и расходных материалов: антифриза, отопителей, патрубков, фильтров и автошин», — добавил Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.