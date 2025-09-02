Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 11:27

730 водителей оштрафовали за нарушения правил парковки в Подмосковье в августе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги работы за август по рассмотрению обращений жителей через портал «Добродел». Так, за отчетный период было привлечено к административной ответственности 730 владельцев транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 2,8 млн рублей. Основная часть нарушений связана с парковкой автомобилей на газонах — было зафиксировано 608 случаев, сумма штрафов достигла 1,6 млн рублей.

Также зафиксировано 122 случая на сумму штрафов более 1,2 млн рублей в связи с парковкой автомобилей, препятствующей работе по вывозу твердых коммунальных отходов.

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что с целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище.

Напоминаем автовладельцам о необходимости соблюдения правил парковки и недопустимости размещения транспортных средств в неположенных местах.

Нарушения создают неудобства для жителей, а также препятствуют работе коммунальных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.