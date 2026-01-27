сегодня в 11:37

7 тыс км региональных дорог расчистили от снега в Подмосковье за ночь

В Подмосковье специалисты Мосавтодора убирают снег с трасс для обеспечения безопасного проезда. Всего за ночь они очистили и обработали противогололедными материалами 7 тыс. км региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Днем во вторник в уборке задействовано порядка 500 единиц спецтехники и 1300 дорожников. Продолжается работа по организации маршрутов общественного транспорта в 12 жилых комплексах.

Специалисты расчищают проезды от снега, а также перемещают автомобили, чтобы смогли проехать автобусы. Из-за снегопада некоторые маршруты общественного транспорта работают по фактическому расписанию.

Жителей призвали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, а также не блокировать проезд спецтехнике.

На Подмосковье в ночь на 27 января обрушился сильный снегопад. В регионе коммунальные и дорожные службы приведены в режим усиленной работы. Непогода продлится до 29 января.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

