7 медалей завоевали подмосковные конькобежцы на II этапе Кубка России

Сборная Московской области завоевала семь медалей на II этапе Кубка России. В копилке спортсменов из Коломны золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В мужских стартах на 500 м лучшим стал спортсмен Руслан Мурашов. Второй представитель Подмосковья Павел Кулижников в этой дисциплине финишировал третьим. «Серебро» у конькобежца из Челябинской области.

На этой же дистанции среди женщин серебро завоевала Ирина Кузнецова. Первое и третье места у спортсменок из Нижегородской и Свердловской областей соответственно.

В женском старте на 1000 м подмосковная конькобежка Елена Еранина стала серебряным призером, а Виктория Морозова завоевала «бронзу». Победителем старта стала спортсменка из Нижегородской области.

Еще одну бронзу команде принесла Елена Еранина на дистанции 1 500 м. На первом и втором местах спортсменки из Нижегородской и Свердловской областей.

В женском масс-старте на 16 кругов Елена Еранина вновь финишировала третьей. Первое и второе места у соперниц из Москвы и Нижегородской области.

II этап Кубка России по конькобежному спорту проходил с 13 по 16 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее на I этапе Кубка России в Коломне сборная Московской области завоевала девять медалей: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

III этап турнира состоится с 14 по 17 января 2026 года в Челябинске, IV этап запланирован с 12 по 15 февраля 2026 года в Кирове. Итоги соревнований будут подведены на Финале Кубка России с 4 по 7 марта 2026 года в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.