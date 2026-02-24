7-балльные пробки образовались в Москве вечером во вторник
Фото - © Медиасток.рф
Пробки в Москве достигли отметки семь баллов. Заторы образовались на Кремлевской, Москворецкой набережных, сообщается на сайте «Яндекс Карты».
Также стала «красной» улица Новый Арбат. Сильные пробки появились на севере, юге и западе Садового кольца.
Заторы «красного» и «коричневого» цветов заметили на разных участках ТТК. Также пробки образовались на юге, западе и востоке МКАД.
Ранее на 25-м километре Новорижского шоссе у подмосковного Красногорска произошло ДТП. Машина опрокинулась на крышу.
