6 новых остановок для наземного транспорта появятся с 8 ноября в Москве

С 8 ноября в Москве появятся шесть новых остановок для 15 маршрутов наземного транспорта. Еще три перенесут в более удобные места, изменения затронут восемь районов разных округов столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Появятся: новая одноименная остановка у станции метро «Молодежная» для маршрута 127, «Площадь Гагарина» на Проектируемом проезде №4432 для маршрута 553. «Улица Островитянова, 27» начнет работать в обе стороны для автобусов 250, 361, 712, 288 и с976.

Еще перенесут в более удобные точки остановку «Генерала Глаголева» для маршрута 155 на дублер проспекта Маршала Жукова, действующую остановку «Ул. Островитянова, 27» в сторону улицы Академика Арцимовича.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно развиваем сеть маршрутов наземного транспорта и вводим новые остановки там, где это необходимо. С 8 ноября они появятся в жилых районах, рядом с социальными объектами и станциями рельсового транспорта. Здесь будет останавливаться транспорт 15 маршрутов, на которых работает почти 100 современных автобусов и электробусов российского производства», — рассказал Максим Ликсутов.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

