5 новых автобусов выпустили на маршрут № 24К в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила движение новых городских автобусов. Обновление подвижного состава продолжает компания-перевозчик «Северный тракт». Так, на маршрут № 24К вышли сразу пять новых транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Лобне уделяется большое внимание развитию общественного транспорта: обновляются автобусы, повышается эффективность расписания движения, вводятся новые маршруты. Это делается для того, чтобы жителям было удобно и безопасно передвигаться по территории города. В конце прошлого года подвижной состав был полностью заменен на маршруте № 33К — на рейсы вышли шесть комфортабельных автобусов малого класса.

В ближайшее время в городе также запустят новый автобусный маршрут № 18. Он организован для семей, посещающих детский сад «Золотой петушок», в котором запланирован капитальный ремонт.

Движение по маршруту начнется 15 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.