5 км сетей наружного освещения смонтировали в Щелкове в 2024 году

В округе Щелково продолжается реализация программы по модернизации наружного освещения «Светлый город». За последние 4 года смонтировано 13 новых линий наружного освещения. В 2024 году стало светлее на улице Сиреневой в Щелкове и в деревнях Новопореево и Здехово. Три адреса, где появились новые линии, определяли жители с помощью голосования на портале «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Победителем в голосовании по сельским населенным пунктам стала деревня Новопареево за Фряновом. Здесь находятся земельные участки для бесплатного предоставления их многодетным семьям. В рамках программы удалось полностью осветить все линии населенного пункта.

А жители деревни Здехово просили дополнить линию уличного освещения возле остановки общественного транспорта. Здесь установили несколько столбов, и теперь этот участок дороги станет безопаснее, а ждать автобус будет комфортнее.

Победителем же голосования в Щелкове стала территория на улице Сиреневой. Она оказалась и самой трудоемкой, так как освещение здесь комбинированное: есть торшерные фонари, подводить кабели к которым необходимо под землей.

Работа по программе «Светлый город» будет продолжена. За последние четыре года смонтировали 13 новых линий наружного освещения. Где появятся следующие — покажет голосование в следующем году. Также в планах на 2025 год — максимально обновить лампы уличного освещения на всех 18 тыс. светильников и установить еще 30 «умных шкафов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.