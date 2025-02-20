4 участка муниципальных автодорог планируют отремонтировать в Жуковском

сегодня в 13:09

В 2025 году на территории городского округа Жуковский планируется отремонтировать четыре участка общей протяженностью 2,191 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Две дороги отремонтируют в рамках капитального ремонта путем софинансирования из дорожного фонда Московской области, еще две в рамках дотации Московской области:

ул. Семашко (координаты начала участка ремонта: 55.599835, 38.128756; координаты конца участка ремонта 55.597700, 38.133324; протяженность 0,370 км);

ул. Садовая (координаты начала участка ремонта: 55.593960, 38.095818; координаты конца участка ремонта 55.586136, 38.083950; протяженность 1,160 км);

ул. Коммунальный проезд (координаты начала участка ремонта: 55.552803, 38.113046; координаты конца участка ремонта 55.552553, 38.111361; протяженность 0,200 км);

ул. Ломоносова, от ул. Фрунзе до ул. Горького (координаты начала участка ремонта: 55.596573, 38.117180; координаты конца участка ремонта 55.592885, 38.120440; протяженность 0,461 км).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.