3,9 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 902 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 185 автомобилей больше показателей предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Химках (381 ТС), Мытищах (324 ТС), Ленинском (316 ТС), Красногорске (294 ТС), Люберцах (263 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 м перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.