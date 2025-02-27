30 минут без движения: транспортный коллапс произошел в центре столицы

Машины встали в «глухую» пробку в Театральном проезде в столице

В центре Москвы наблюдается транспортный коллапс. Машины в Театральном проезде стоят без движения 30 минут, сообщает «Москва на максималках» .

Как рассказали водители, в центре не пропускают даже кареты скорой помощи.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в Театральном проезде отмечается затор при съезде на улицу Большую Лубянку, также образовалась большая пробка на Мясницкой улице в районе станции метро «Лубянка».

В четверг президент РФ Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ.