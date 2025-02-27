30 минут без движения: транспортный коллапс произошел в центре столицы
Машины встали в «глухую» пробку в Театральном проезде в столице
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В центре Москвы наблюдается транспортный коллапс. Машины в Театральном проезде стоят без движения 30 минут, сообщает «Москва на максималках».
Как рассказали водители, в центре не пропускают даже кареты скорой помощи.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в Театральном проезде отмечается затор при съезде на улицу Большую Лубянку, также образовалась большая пробка на Мясницкой улице в районе станции метро «Лубянка».
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