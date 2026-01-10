24 рейса отменили в петербургском аэропорту Пулково

35 рейсов задерживаются в петербургском аэропорту Пулково на вылет из-за непогоды. 24 самолета отменили, сообщается на сайте воздушной гавани.

14 рейсов из них на вылет и 10 на прилет.

Утром пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что 10 января в Санкт-Петербурге весь день будут сильный ливневой снег с ветром. На фоне этого в расписании полетов могут произойти изменения.

Решение о том, разрешить судну взлететь или сесть, принимают в зависимости от погоды. У команд есть собственный метеоминимум.

