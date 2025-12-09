16 часов простоя: россияне застряли в аэропорту Еревана из-за задержки рейса
Фото - © Telegram-канал SHOT
Более 150 россиян уже 16 часов ждут вылета из Еревана в Москву. Рейс задержали из-за непогоды, сообщает SHOT.
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Еревана в Москву был запланирован на 02:30. Однако его перенесли на 19:00 из-за неблагоприятных погодных условий, а именно — сильного загрязнения воздуха.
Пассажиры заявили, что сотрудники авиакомпании на протяжении семи часов никак не комментировали ситуацию. Также люди пожаловались, что им не предоставляли еду и воду.
Спустя время к пассажирам все же вышли, чтобы объяснить причины простоя и избежать бунта. Сотрудники авиакомпании предложили людям покинуть аэропорт и пообещали предоставить «номера класса люкс» в ближайшем отеле.
Однако неприятный осадок от ситуации у пассажиров все же остался. Они ждут рейс и планируют написать официальную жалобу.
Ранее россияне устроили бунт в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Самолет задержали на полдня.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.