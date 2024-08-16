14 новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто» в Щелкове

В Московской области в рамках обновления подвижного состава в филиалы компании «Мострансавто» поступили 350 автобусов большого класса. Автопарк пополнился современными автобусами, отвечающими всем требованиям для комфортных поездок жителей. Так, в Щелкове 14 новых транспортных средств вышли на 5 маршрутов округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Новые ЛиАЗы 529265-03 вышли на маршруты № 7 «Щелково–7 — платф. Воронок», № 349 «Щелково-7 — Москва (м. Щелковская)», № 361 «Фрязино — Москва (м. Щелковская)», № 26 «Щелково (м/р Заречный) — ст. Монино», № 35 «Фряново — ст. Щелково».

ЛиАЗ 529265-03 — низкопольный автобус большого класса вместимости, рассчитанный на перевозку 100 пассажиров. В новых автобусах кабина водителя закрытого типа с дверью, также для пассажиров увеличен проем передней двери. Усовершенствована система кондиционирования воздуха в салоне, в особенности в задней части. Дополнительно установлены 8 воздуховодов системы климат-контроля. Также автобусы оснащены современной системой головного освещения, со светодиодной оптикой, ходовыми огнями и поворотниками.

Кроме того, в новых автобусах предусмотрена система «книлинг» (наклон кузова в сторону пассажиров), значительно облегчающая посадку и высадку. Для удобства маломобильных пассажиров в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем.

Новые транспортные средства равномерно распределяются исходя из ежедневного выпуска автобусов на линию и выходят на маршруты с большим пассажиропотоком, где требуется замена автобусов на новые современные модели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.