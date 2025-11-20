130 пассажиров рейса Москва – Владивосток застряли в Екатеринбурге из-за пожара
Фото - © Официальный канал Уральской транспортной прокуратуры
130 человек в поезде направления Москва – Владивосток застряли на вокзале в Екатеринбурге в Свердловской области. Причина в возгорании цистерн на путях, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Сотрудники служб продолжают восстанавливать железнодорожное полотно на перегоне Шамары-Кордон Свердловской железной дороги. Из-за этого задержано движение поезда, едущего из Москвы во Владивосток. В нем должны ехать 130 человек.
Поезд, предположительно, отправится в 16:03 20 ноября. Пассажирам, ожидающим его прибытия на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, предоставили напитки и питание. Еще они разместились в залах ожидания. Для детей работают специальные комнаты.
Вечером 19 ноября сообщалось, что воспламенившиеся цистерны парализовали движение поездов на границе Свердловской области и Пермского края. Загорелись два вагона с мазутом в хвосте грузового состава.
