130 пассажиров рейса Москва – Владивосток застряли в Екатеринбурге из-за пожара

130 человек в поезде направления Москва – Владивосток застряли на вокзале в Екатеринбурге в Свердловской области. Причина в возгорании цистерн на путях, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сотрудники служб продолжают восстанавливать железнодорожное полотно на перегоне Шамары-Кордон Свердловской железной дороги. Из-за этого задержано движение поезда, едущего из Москвы во Владивосток. В нем должны ехать 130 человек.

Поезд, предположительно, отправится в 16:03 20 ноября. Пассажирам, ожидающим его прибытия на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, предоставили напитки и питание. Еще они разместились в залах ожидания. Для детей работают специальные комнаты.

Вечером 19 ноября сообщалось, что воспламенившиеся цистерны парализовали движение поездов на границе Свердловской области и Пермского края. Загорелись два вагона с мазутом в хвосте грузового состава.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.