13-й Московский мотофестиваль пройдет 27 сентября на Воробьевых горах

В Москве улучшают культуру безопасного вождения и следования ПДД. Ежегодно в столице празднуют начало и окончание мотосезона, для гостей мероприятия организовывают развлекательную программу. 27 сентября на Воробьевых горах пройдет 13-й Московский мотофестиваль, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На мероприятие приедут тысячи мотоциклистов и представителей мотоклубов. Во время него пройдет крупный заезд по дорогам Москвы.

«Приглашаем москвичей на одно из главных событий этого года. Столичные мотофестивали — возможность напомнить всем участникам о соблюдении правил дорожного движения и ответственном поведении на дорогах. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем привлекать внимание к мотокультуре и повышать безопасность поездок», — добавил Максим Ликсутов.

Более подробную программу мотофестиваля, который пройдет 27 сентября, опубликуют позднее. Одновременно с этим выложат и маршрут заезда водителей с точками начала, финиша колонны.

В 2025 году мотосезон начался 26 апреля. Фестиваль на Воробьевых горах был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Колонна мотоциклистов осуществила торжественный проезд по Садовому кольцу. В первый раз в истории праздника в заезде приняла участие ретротехника из музея «Моторы войны». Для посетителей мероприятия организовали насыщенную программу с концертом известных исполнителей, мастер-классами и захватывающими шоу.

Работники Центрального музея Вооруженных сил России, где находится оригинал размещенного на рейхстаге Знамени Победы, подготовили его копию для весеннего мотофестиваля. Его установили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу. Тогда в мероприятии поучаствовали около 10 тыс. мотоциклистов.