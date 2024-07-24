125 незаконных проходов к ж/д путям устранили в Московском регионе с начала года

В январе–июне 2024 года на Московской железной дороге в Москве и Московской области ликвидировано 125 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, в том числе 23 — совместно с местными органами самоуправления. Железнодорожники отремонтировали около 1,2 тыс. кв. метров поврежденных ограждений, установленных вдоль путей и препятствующих выходу в зону движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дополнительно установлено 700 м ограждений на Киевском, Белорусском и Савеловском направлениях. Кроме того, на 45 остановочных пунктах было выявлено и демонтировано 577 различных обустройств для несанкционированного доступа на платформы.

Основной причиной травмирования граждан на железной дороге по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники на постоянной основе проводят активную информационно-профилактическую работу с пассажирами, в том числе с детьми и подростками в учебных заведениях и оздоровительных лагерях.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.