12 светофорных объектов отремонтировали дорожники Подмосковья

12 дорожных светофоров отремонтировали на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, ул. Пушкинской в Дмитрове, ул. Пролетарской в Серпухове, улицах Школьной и Подольской в Подольске, ул, 1-й Волоколамской в р. п. Нахабино г. о. Красногорска, Пятницком шоссе в д. Юрлово г. о. Химки, а также в г. о. Люберцы: на Комсомольском проспекте в городе и ул. Чехова в д. п. Красково, и Богородском округе: на ул. Горького в д. Черново, ул. Советской в р. п. Обухово, ул. Чехова в с. Мамонтово.

Неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров восстановили на ул. Станционной в Королеве, Московском шоссе в Сергиевом Посаде и на Рогачевском шоссе в с. Озерецкое Дмитровского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.