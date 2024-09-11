1,1 тыс случаев парковки на газонах выявил «Народный инспектор» в Подмосковье

За лето жители Московской области зафиксировали 1 176 случаев парковки в зонах зеленых насаждений, что привело к наложению штрафов на общую сумму 1,543 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Важно помнить, что соблюдение правил парковки сохраняет зеленые зоны, а также не мешает другим участникам дорожного движения и пешеходам», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в городском округе Красногорск, где составлено 204 постановления на сумму 453 000 рублей. Особенно активно ловили автохамов во дворах поселка Путилково и села Ильинское.

Также в летнем рейтинге нарушителей лидируют: Балашиха — 179, Мытищи — 128, Котельники — 124, Ленинский округ — 101.

Сообщить о нарушениях можно через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Всего за четыре клика можно зафиксировать случаи, когда автомобилисты оставляют свои машины на газонах или переграждают проезд к контейнерам. Для этого нужно записать видео с нарушением и номером автомобиля, отправив его на модерацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.