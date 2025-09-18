«Звезда по имени Ови»: об Александре Овечкине выпустят книгу

Издательство «Комсомольская правда» 22 октября выпустит книгу о легендарном хоккеисте Александре Овечкине. Она называется «Звезда по имени Ови. Детство, семья, трагедии, враги и триумфы» и написана в формате биографии, сообщает kp.ru .

В книге повествуется о достижениях Овечкина как в спорте, так и личной жизни.

17 сентября у спортсмена был юбилей — ему исполнилось 40 лет. Овечкин все еще играет в НХЛ. Он собирается выходить на лед еще несколько сезонов.

У Овечкина есть Кубок Стэнли. Он наиболее результативный снайпер в истории лиги, который смог побить рекорд Уэйна Гретцки. Также спортсмен — звезда сборной РФ и трехкратный чемпион мира.

Книгу написал замглавреда газеты «Комсомольская правда» Павел Садков. История спортсмена — о силе характера, цене, которую приходится заплатить за победы. Также она показывает, как мечта может изменить жизнь человека и поколения.

