«Золото» привез с областного турнира можайский боксер

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Воспитанник секции бокса Дворца спорта «Багратион» Игорь Баранов стал победителем турнира по боксу памяти заслуженного тренера СССР Г. А. Кирштейна. Вместе с ним за звание сильнейшего боксера сражались более 150 талантливых спортсменов из Москвы и Подмосковья, среди которых были победители и призеры Первенств Европы, России и Всероссийских соревнований, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На ринге спортивного комплекса «Измайлово» Игорь Баранов показал высокий профессионализм и умение управлять своим телом, что важно для боксера.

Ранее Игорь Баранов стал победителем на Первенстве Московской области по боксу среди юношей 13-14 лет и вошел в сборную Московской области.

Поздравляем талантливого можайского спортсмена и его тренера Сергея Баранова с удачным выступлением и желаем новых побед в прославлении Можайского округа на спортивном ринге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.