Жители Воскресенска выиграли «Гонку героев»

Фото - © Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации г.о.Воскресенск

«Поздравляю с победой воскресенскую команду, ставшую лучшей в Гонке героев «Наследники Победы!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Экстремальный забег проходил на полигоне «Алабино». Среди 1500 участников из 47 городских округов наши ребята стали лучшими! Воскресенцы успешно преодолели восьмикилометровую полосу препятствий: подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы.

Отличная спортивная подготовка, сильная воля и сплоченность помогли команде справиться со всеми этапами турнира и стать лучшей.

«Это не первая победа наших ребят в «Гонке героев». На протяжении пяти лет воскресенцы всегда поднимались на пьедестал почета и четырежды становились лучшими. В этом году Воскресенск представляли две команды, одна из которых и выиграла Гонку. «Горжусь отличными результатами! Воскресенск верил в вашу победу!» — сказал Малкин.

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