Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Россия — футбольная страна»

Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия — футбольная страна». Жители Московской области могут подать свои заявки до 9 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Россия — футбольная страна» — конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из девяти номинаций:

лучший массовый проект в футболе;

лучший проект для лиц с ОВЗ;

лучший проект для женщин;

лучшая любительская лига;

лучший любительский клуб;

лучший корпоративный футбольный проект;

лучшая футбольная инициатива;

лучший проект для детей;

лучший футбольный проект для Вооруженных сил Российской Федерации.

Победители и призеры всех номинаций, кроме номинации «Лучший корпоративный футбольный проект», получат денежные призы. Первое место — 350 тысяч рублей, второе — 300 тысяч, третье — 250 тысяч. Победитель и призеры номинации для корпоративных проектов примут участие в специальном мероприятии РФС.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на платформе. Там же публикуются новости и информация о самых ярких проектах-участниках за все сезоны конкурса.

Прием заявок продолжится до 9 февраля 2025 года, после чего пройдет отбор проектов, которые будут допущены до участия в конкурсе. С 16 февраля до 14 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 20 марта эти проекты пройдут промежуточный межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа.

В решающей стадии экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции. Национальные победители и призеры будут объявлены не позднее 15 мая.

Десятый победитель конкурса, как и в предыдущих двух сезонах, будет выбран народным голосованием. Пользователи смогут проголосовать за понравившийся проект на платформе Sports.ru. Среди всех заявок конкурса редакция выберет и представит читателям несколько ярких футбольных инициатив в блоге «Страна, где любят футбол». Лучший проект получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей.

Конкурс «Россия — футбольная страна» проводится с 2020 года. За четыре прошедших сезона в нем приняли участие 1928 проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.