Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе спортпроектов

Продолжается прием заявок на участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Регистрация завершится 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Конкурс помогает находить и поддерживать яркие спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Участники получают уникальную возможность перенять опыт и знания ведущих экспертов в рамках двух образовательных акселератов, рассказать о себе на всю страну, заручиться поддержкой партнеров, а также выиграть 1 000 000 рублей на развитие своего проекта.

Подать заявку на участие можно на сайте до 14 марта. Авторы проектов могут выбрать одну из восьми номинаций: «трансформация в спорте», «корпоративный спорт», «спортивный туризм», «медиа», «масштаб», «точка старта», «дети в спорте» и «безграничные возможности».

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта РФ в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Подробная информация о пятом сезоне «Ты в игре», в том числе о правилах подачи заявки, опубликована на официальном сайте конкурса. Следить за новостями конкурса можно в официальной группе в ВК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.