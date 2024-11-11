Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Самая спортивная семья РФ»
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Жители Московской области могут стать участниками Всероссийского онлайн-конкурса Минспорта РФ «Самая спортивная семья России». Заявки принимаются до 30 ноября 2024 года на сайте проекта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В конкурсе «Самая спортивная семья России» могут участвовать семьи из всех регионов страны, независимо от уровня физической подготовки. Единственное условие — любовь к спорту, регулярные занятия и участие в спортивных мероприятиях.
Победителей будут определять в семи номинациях:
- «Спортивная семья ГТО» — семьи, в которых больше всего членов имеют значки ГТО;
- «Активные участники» — семьи, которые регулярно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях;
- «Семейные чемпионы» — семьи, которые собрали наибольшее количество спортивных наград;
- «Спортивная традиция» — семья, в которой наибольшее количество поколений регулярно занимаются спортом и физкультурой;
- «Семейное селфи на спорте» — самая активная семья-популяризатор спорта;
- «Семейная сборная» — самая спортивная многодетная семья;
- «Спортивная династия» — спорт стал профессией для нескольких членов семьи.
Конкурс проходит в три этапа. До 30 ноября 2024 года принимаются заявки от участников, до 10 декабря 2024 года конкурсная комиссия будет определять победителей. А подведение итогов и награждение финалистов состоится 15 декабря 2024 года.
Главный приз для победителей в каждой из номинаций — это путевки для всей семьи в один из городов России.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте проекта.
Конкурс проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.