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Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Самая спортивная семья РФ»

Жители Московской области могут стать участниками Всероссийского онлайн-конкурса Минспорта РФ «Самая спортивная семья России». Заявки принимаются до 30 ноября 2024 года на сайте проекта , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В конкурсе «Самая спортивная семья России» могут участвовать семьи из всех регионов страны, независимо от уровня физической подготовки. Единственное условие — любовь к спорту, регулярные занятия и участие в спортивных мероприятиях.

Победителей будут определять в семи номинациях:

«Спортивная семья ГТО» — семьи, в которых больше всего членов имеют значки ГТО;

«Активные участники» — семьи, которые регулярно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях;

«Семейные чемпионы» — семьи, которые собрали наибольшее количество спортивных наград;

«Спортивная традиция» — семья, в которой наибольшее количество поколений регулярно занимаются спортом и физкультурой;

«Семейное селфи на спорте» — самая активная семья-популяризатор спорта;

«Семейная сборная» — самая спортивная многодетная семья;

«Спортивная династия» — спорт стал профессией для нескольких членов семьи.

Конкурс проходит в три этапа. До 30 ноября 2024 года принимаются заявки от участников, до 10 декабря 2024 года конкурсная комиссия будет определять победителей. А подведение итогов и награждение финалистов состоится 15 декабря 2024 года.

Главный приз для победителей в каждой из номинаций — это путевки для всей семьи в один из городов России.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте проекта.

Конкурс проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.