Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Самая спортивная семья РФ»

Спорт

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Жители Московской области могут стать участниками Всероссийского онлайн-конкурса Минспорта РФ «Самая спортивная семья России». Заявки принимаются до 30 ноября 2024 года на сайте проекта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В конкурсе «Самая спортивная семья России» могут участвовать семьи из всех регионов страны, независимо от уровня физической подготовки. Единственное условие — любовь к спорту, регулярные занятия и участие в спортивных мероприятиях.

Победителей будут определять в семи номинациях:

  • «Спортивная семья ГТО» — семьи, в которых больше всего членов имеют значки ГТО;
  • «Активные участники» — семьи, которые регулярно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях;
  • «Семейные чемпионы» — семьи, которые собрали наибольшее количество спортивных наград;
  • «Спортивная традиция» — семья, в которой наибольшее количество поколений регулярно занимаются спортом и физкультурой;
  • «Семейное селфи на спорте» — самая активная семья-популяризатор спорта;
  • «Семейная сборная» — самая спортивная многодетная семья;
  • «Спортивная династия» — спорт стал профессией для нескольких членов семьи.

Конкурс проходит в три этапа. До 30 ноября 2024 года принимаются заявки от участников, до 10 декабря 2024 года конкурсная комиссия будет определять победителей. А подведение итогов и награждение финалистов состоится 15 декабря 2024 года.

Главный приз для победителей в каждой из номинаций — это путевки для всей семьи в один из городов России.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте проекта.

Конкурс проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.