Жители Богородского округа познакомились с историей спорта в городе

Столь интересный досуг для гостей и жителей Богородского округа помогла подготовить и провести педагог-организатор ЦОДВ, экскурсовод Евгения Кудрявцева.

Ногинчане узнали об истории спорта в округе с дореволюционных времён, о прославленных чемпионах, тренерах. Ознакомились с редкими старыми фотоснимками, посмотрели видео и книгу «Рассказы старых спортсменов» (1951). Поговорили о важности сохранения памяти и выразили надежду на создание музея Ногинского спорта. В конце мероприятия состоялась встреча со спортсменом, туристом, председателем Ногинского отделения Русского географического общества Владимиром Козловым. Владимир Иванович презентовал свой спортивный календарь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.