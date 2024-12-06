Жителей и гостей Клина приглашают на забег в шапочках с помпонами 7 декабря
Фото - © Администрация городского округа Клин
7 декабря 2024 года в парке Сестрорецкий города Клин состоится юбилейный 60-й забег проекта «5 верст», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Во многих парках сложилась традиция встречать первую субботу зимы забегом в шапке с помпоном. Организаторы забега предложили и участникам в Клину присоединиться к этой доброй традиции.
Организаторы пообещали, что симпатичный головной убор, аксессуар каждого участника, обязательно попадет в кадр на итоговой фотосессии. Также клинских бегунов из проекта «5 верст» пригласили принять участие в игре «Тайный Дед Мороз».
Условия участия просты:
- присоединиться к боту;
- написать свое реальное имя;
- помочь своему «Деду Морозу» с выбором подарка;
- 10 декабря узнать для кого будете тайным Дедом Морозом;
- принести подарок на праздничный старт 29 декабря.
К проекту можно присоединиться до 10 декабря.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.