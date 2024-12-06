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Жителей и гостей Клина приглашают на забег в шапочках с помпонами 7 декабря

7 декабря 2024 года в парке Сестрорецкий города Клин состоится юбилейный 60-й забег проекта «5 верст», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во многих парках сложилась традиция встречать первую субботу зимы забегом в шапке с помпоном. Организаторы забега предложили и участникам в Клину присоединиться к этой доброй традиции.

Организаторы пообещали, что симпатичный головной убор, аксессуар каждого участника, обязательно попадет в кадр на итоговой фотосессии. Также клинских бегунов из проекта «5 верст» пригласили принять участие в игре «Тайный Дед Мороз».

Условия участия просты:

присоединиться к боту

написать свое реальное имя;

помочь своему «Деду Морозу» с выбором подарка;

10 декабря узнать для кого будете тайным Дедом Морозом;

принести подарок на праздничный старт 29 декабря.

К проекту можно присоединиться до 10 декабря.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.