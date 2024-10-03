Женская команда Подмосковья Khimki Power завоевала серебро Кубка России

В решающей встрече подмосковная команда сошлась с «Десертом» из Екатеринбурга. В упорной борьбе, которая перешла в овертайм, повезло уральским спортсменкам. Матч завершился со счетом 12:13.

На пути к пьедесталу национального Кубка спортсменки из Подмосковья уверенно обыграли соперниц в рамках группового этапа. В первом матче подопечные Олеси Абрамовской обошли команду ФБН из Нягани со счетом 22:8, а следующий соперник «Парма-КОР» был повержен с результатом 22:6. Таким образом, спортсменки «Khimki Power» вышли в четвертьфинал, где встретились с командой Kremlin Dragons из Казани. Это противостояние оказалось более напряженным, чем предыдущие. Тем не менее, баскетболистки из Московской области подошли к финальному свистку с отрывом и завершили встречу со счетом 19:13 в свою пользу. В полуфинале представительницы региона не оставили шансов «Красной Пахре» из Москвы: итог матча — 18:9 в пользу Московской области.

В составе команды Khimki Power выступали воспитанницы подмосковного центра спортивной подготовки № 5 Полина Святская, Софья Шабунина, Вера Шнейдер и Татьяна Казакова, которая по итогам турнира была признана «самым опасным игроком».

Кубок России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд проходил с 30 сентября по 2 октября на федеральной территории «Сириус». В нем приняли участие 24 мужских и 15 женских команд — победители межрегиональных и региональных отборочных соревнований, а также приглашенные РФБ команды.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.