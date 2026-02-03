Женская команда Khimki Power вышла в первые этапы чемпионата России по баскетболу 3х3

Женская команда Khimki Power из Подмосковья прошла в первые два этапа «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3х3 после успешных игр в Котельниках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Женская команда Khimki Power (Центр спортивной подготовки №5, Химки) успешно преодолела квалификацию и вышла в I и II этапы «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3х3. В стартовый игровой день подмосковные спортсменки одержали победы над командами «АБ Кондрашина U23» из Санкт-Петербурга, «Тулпар» из Казани и «Спарта» из Воронежа, обеспечив себе путевку в следующий этап.

В последующих матчах Khimki Power выиграла у MSU (Москва) и «Позитив» (Челябинск), уступив только «Тулпару» в стыковом поединке. По итогам всех встреч команда примет участие в двух первых тандемах высшей категории и продолжит борьбу за рейтинговые очки.

Мужская команда Khimki Power также выступила достойно, проиграв в решающих матчах с минимальным отставанием. Коллектив сохраняет шансы попасть в этапы «Мастер» при условии получения специального приглашения — уайлд-кард.

Открывающий этап чемпионата прошел с 28 по 31 января 2026 года в Котельниках на площадке МЕГА Белая Дача. Турнир организован Российской Федерацией Баскетбола совместно с командой TAKESHOT и креативным агентством. В чемпионате участвуют команды из 11 российских регионов и Белоруссии. Соревнования продлятся до июня и включают квалификационные и основные этапы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.