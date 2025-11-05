Завершается строительство универсальной спортивной площадки в поселке Шатурторф

В поселке Шатурторф идет установка универсальной площадки. Средства на строительство выделены по инициативному бюджетированию. Инициатором проекта является депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход работ оценили глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, общественники и местные жители.

Ранее в поселке была старая хоккейная коробка, которая не заливалась уже много лет. Однако мальчишки приходили сюда играть в футбол и летом, и зимой. Теперь у ребят появится свое современное поле для тренировок и проведения турниров с искусственным газоном, сертифицированным Российским футбольным союзом. Произведено искусственное покрытие на заводе «Оптилон», который работает на территории муниципального округа Шатура.

Новая универсальная площадка предусмотрена для занятий футболом, проведения разминок на свежем воздухе, основ физической подготовки школьников, детей, посещающих спортивные секции, участников клуба «Активное долголетие», любителей массовых видов спорта, таких как вышибалы, лапта, бадминтон. Площадкой могут пользоваться все жители поселка Шатурторф и гости населенного пункта.

«Поселок Шатурторф — это пример комплексного развития сельской территории в м. о. Шатура. В прошлом году была капитально отремонтирована школа, а сейчас идет строительство футбольного поля. Запрос от жителей на это был высоким», — отметил Геннадий Панин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.