Защитник «Зенита» Денис Терентьев сыграет за ФНЛ против Медиалиги

Защитник «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ в матче против Медиалиги

Защитник «Зенита» Денис Терентьев примет участие в матче против команды Медиалиги в составе сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает Metaratings.ru .

33-летний футболист, воспитанник академии «Зенита», сейчас играет за «Зенит-2». В текущем сезоне Leon-Второй лиги он выходил на поле 13 раз и отметился тремя результативными передачами.

Команды ФНЛ и Медиалиги сойдутся в матче-реванше «Red Finch 0.0 Новая Игра», который пройдет 5 декабря в Абхазии. Ранее сообщалось, что в составе ФНЛ выступит бывший нападающий ЦСКА Кирилл Панченко.

Стоит напомнить, что первая игра между этими сборными состоялась в Дагестане в 2023 году. Тогда ФНЛ одержала уверенную победу со счетом 4:0. Формат матча будет медийным: два тайма по 25 минут чистого игрового времени.

