Защитник Паливко рассказал о роли Кузнецова в «Металлурге»

Данила Паливко, защитник «Металлурга», поделился впечатлениями об адаптации Евгения Кузнецова в команде. По словам Паливко, Кузнецов быстро нашел общий язык с хоккеистами и вносит позитив в раздевалку.

«В свободное от матчей время Женя любит пошутить, вносит нам позитив. Но когда игра, то он полностью переключается на хоккей. Часто старается помочь ребятам каким-то советом. Да, тому же Роме Канцерову на вбрасываниях. Очень много разговаривает на льду, это сразу бросается в глаза», — рассказал Паливко.

Кузнецов присоединился к «Металлургу» в этом сезоне и уже набрал пять результативных передач в восьми матчах КХЛ. Сам Паливко проводит третий сезон в составе магнитогорского клуба и в текущем чемпионате отметился тремя ассистами в 18 играх.

После 24 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» лидирует в Восточной конференции с 38 очками. Следующий матч команда проведет против «Барыса» 9 ноября.

