Забег «Моспром» проведут 28 сентября ко Дню столичной промышленности

В столичных «Лужниках» 28 сентября проведут традиционный бесплатный забег, приуроченный ко Дню московской промышленности. Зарегистрироваться на него могут сотрудники промпредприятий, студенты промышленных вузов и колледжей, а еще желающие горожане, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Этот день ежегодно отмечают в столице 7 октября согласно решению градоначальника Сергея Собянина от 2017 года.

«Устойчивое развитие индустриального сектора Москвы, бурный рост обрабатывающей промышленности стали возможны благодаря активному взаимодействию бизнеса и города, а также личному вкладу всех сотрудников заводов», — заявил Гарбузов.

Чтобы укрепить партнерство между предприятиями и создать крепкое отраслевое сообщество, в мегаполисе не первый год проводят спортивные мероприятия, отметил он.

«Так, 28 сентября состоится четвертый забег „Моспром“, ожидаем, что к нему присоединится свыше 3 тыс. человек», — добавил министр.

По его словам, всего в забеге за прошлые годы поучаствовали более 9 тыс. человек.

Соревнования пройдут в 9 возрастных группах: от 18 до 60 лет и старше. Бегуны смогут попробовать свои силы на одной из трех дистанций в «Лужниках» — 1,5 и 10 км. Победители получат медали и кубки. Для участия необходимо иметь при себе медсправку и заранее пройти регистрацию на сайте.