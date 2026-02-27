сегодня в 16:13

Выявлены новые эпизоды влияния на итоги футбольных матчей с участием «Торпедо»

Следствие выявило новые эпизоды влияния на результаты футбольных матчей с участием московского «Торпедо», сообщает 112 .

Количество подозрительных игр в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), которые могли быть проплачены, увеличилось до 22.

Обвинения уже предъявлены руководителям клуба — директору Валерию Скородумову и владельцу Леониду Соболеву. В деле фигурируют еще 13 арбитров.

Ранее следственный департамент МВД РФ возбудил уголовные дела в отношении арбитров Егора Егорова, Ивана Сараева и Владислава Целовальникова, Юрия Карпова, Максима Перезвы, Германа Коваленко, Кирилла Силантьева и Олега Соколова и бывшего судьи Первой лиги Игоря Захарова, обвиняемых в получении незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей.

