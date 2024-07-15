Второй этап регаты Tenzor International Cup 2024 завершился в Подмосковье

«Золото» соревнований досталось команде Bars Sailing Team Максима Батракова, Ильи Полищука, Егора Зуева и Богдана Бабенко, представляющей Владивосток и Москву. Эта победа стала первой на счету команды в турнире Tenzor International Cup.

«Ветра было мало, приходилось долго ждать, и это выматывало эмоционально. Московская жара отбирает много сил, и к тому же был рваный ритм: первый день более-менее отгоняли, второй меньше, и в финальный день — совсем мало. В финальный день судьи дали старт десятой гонки, которая для нас была бы решающей, и мы неплохо стартанули еще на остатках ветра и прошли первую лавировку, но потом ветер начал скисать в ноль. Гонку отменили, но нервов мы потратили много. Судьи приняли адекватное решение, и для нас, собственно, все осталось на своих местах. Мы в лидерах, и это здорово! Я думаю, что перед третьим этапом таблица общего зачета станет еще плотнее для первых пяти команд, поэтому атмосфера будет накаляться и накаляться», — отметил на финише рулевой Максим Батраков.

Команда KBR Сергея Авдонина, участвующая в турнире за Кабардино-Балкарию, смогла провести регату с минимальными ошибками и максимальной концентрацией. Как итог — второе место и отличный рывок в общем зачете серии.

«Переживали за последнюю гонку, так как там были еще призрачные шансы выиграть. Считаю, что без везения не обошлось, поэтому вторым местом очень довольны! Парни сработали хорошо по технике, по стратегии. Мы четко все понимали на дистанции, сильных залетов не было и никому из соперников особо ничего не отдавали. У нас изначально были планы на подиум, хотим продолжать в том же духе и закончить турнир в тройке», — поделился представитель команды KBR Виктор Сережкин.

Третье призовое место на подиуме завоевала интернациональная команда ZID art Sailing Team во главе с сербским рулевым Зораном Пауновичем.

«В таких непростых гоночных и ветровых условиях всегда волнительно, нервно и напряженно. В финальный день ничего не предвещало ветра. Он появился из ниоткуда и на очень небольшой период времени. Это дало возможность провести одну гонку, вторая не состоялась, но она была очень-очень нервная. И то, что десятую отменили, я считаю, правильное решение. Все могло поменяться в последний момент, четыре команды претендовали на первое место. Я доволен результатом и рад, что получилось взять место на подиуме», — резюмировал Зоран Паунович.

Команда «АХМАТ», выигравшая первый этап турнира, на этот раз остановилась в шаге от подиума, заняв 4-е место. Однако, в общем зачете коллектив Александра Божко удерживает лидерство.

Рулевая Skolkovo Sailing Team 3 Анна Данкверт победила в женском зачете, а ее команда стала пятой в турнирной таблице. Шестерку сильнейших замкнула команда «ПЭК: Sport» Вадима Филатова.

За три гоночных дня состоялись 9 гонок с участием 33 парусных команд, а также детские соревнования Tenzor Cup Junior. Второй этап турнира Tenzor International Cup прошел в акватории Пестовского водохранилища с 12 по 14 июля.

Организаторами соревнования выступили яхт-клуб Tenzor Sailing Club и финансово-правовая группа компаний Tenzor Consulting Group при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, Министерства физической культуры и спорта Московской области и Министерства культуры и туризма Московской области. Официальными партнерами турнира стали компании «ПЭК», «СберСити», «ЭОС», «Роскосмос».

Кульминацией турнира Tenzor International Cup 2024 станет третий этап, который пройдет с 5 по 8 сентября. Там определятся участники гранд-финала и будет разыграна первая часть призового фонда турнира. Регата проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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