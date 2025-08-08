сегодня в 18:52

Всех желающих 9 августа ждут на фестивале «Спорт на районе. Пушкино»

Гостей и жителей округа Пушкинский 9 августа приглашают на фестиваль «Спорт на районе. Пушкино». Регистрация и подробности , сообщают организаторы мероприятия.

Гостей будут ждать разнообразные спортивные активности: горнотуристическая тропа, футбол, велосипедные соревнования, йога и многое другое. Также будут проведены конкурсы и розыгрыши с приятными призами.

Будут организованы зона отдыха и питания для всей семьи, автовыставка «Аллея автокультуры».

Мероприятие организовано для любителей активного отдыха и спорта всех возрастов; для семей, желающих провести время вместе с пользой и удовольствием; для тех, кто только начинает свой путь в мире спорта.

Спортивный фестиваль пройдет 9 августа с 11:00 до 15:00 по адресу: центральный парк г. Пушкино.

На мероприятие можно прийти с друзьями и близкими, чтобы вместе зарядиться энергией, укрепить здоровье и просто отлично провести время.

Проект «Спортивный фестиваль «Спорт на районе. Пушкино» реализуется при грантовой поддержке «Гранты | Движение Первых».

Цели и задачи фестиваля «Спорт на районе. Пушкино»: