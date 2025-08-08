Всех желающих 9 августа ждут на фестивале «Спорт на районе. Пушкино»
Гостей и жителей округа Пушкинский 9 августа приглашают на фестиваль «Спорт на районе. Пушкино». Регистрация и подробности, сообщают организаторы мероприятия.
Гостей будут ждать разнообразные спортивные активности: горнотуристическая тропа, футбол, велосипедные соревнования, йога и многое другое. Также будут проведены конкурсы и розыгрыши с приятными призами.
Будут организованы зона отдыха и питания для всей семьи, автовыставка «Аллея автокультуры».
Мероприятие организовано для любителей активного отдыха и спорта всех возрастов; для семей, желающих провести время вместе с пользой и удовольствием; для тех, кто только начинает свой путь в мире спорта.
Спортивный фестиваль пройдет 9 августа с 11:00 до 15:00 по адресу: центральный парк г. Пушкино.
На мероприятие можно прийти с друзьями и близкими, чтобы вместе зарядиться энергией, укрепить здоровье и просто отлично провести время.
Проект «Спортивный фестиваль «Спорт на районе. Пушкино» реализуется при грантовой поддержке «Гранты | Движение Первых».
Цели и задачи фестиваля «Спорт на районе. Пушкино»:
- Популяризация здорового образа жизни и спорта среди жителей района;
- Объединение жителей разных возрастных групп через спортивные мероприятия;
- Повышение уровня физической активности и укрепление командного духа;
- Привлечение внимания к городскому парку как месту для активного отдыха;
- Воспитание у молодежи интереса к спорту и активному образу жизни.