Вратарь ПСЖ Сафонов победил в деле о разделе имущества с экс-супругой

Никулинский районный суд Москвы занял сторону вратаря ПСЖ Матвея Сафонова по делу о разделе имущества с его экс-супругой Анастасией. Об этом сообщает Sport Baza .

Заседание проводилось в закрытом режиме. До этого Сафонов просил у суда отдать машину девушке. Однако она должна выплатить компенсацию в размере двух с половиной млн рублей.

Анастасия просила разделить еще один автомобиль футболиста. Также она хотела взыскать половину средств, которые Сафонов заработал после расставания.

Дело выиграл футболист. Его требования были удовлетворены.

Адвокат Андрей Крючков заявил, что они с Сафоновым результатом остались довольны, сообщает «112». До этого юрист отмечал, что футболист погасил весь долг по алиментам перед экс-супругой.

