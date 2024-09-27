Вратарь «ПСЖ» Сафонов не прилетит в Москву на сборы из-за долга по алиментам

Baza: Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам

Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов не приедет на октябрьский сбор национальной команды в Москву из-за многомиллионного долга по алиментам, сообщает Baza .

Судебное решение по алиментам вступило в законную силу, поэтому Сафонову вновь могут запретить выезд из России. Если Матвей приедет на октябрьский сбор сборной России, то может не вернуться в расположение французского клуба.

Российский вратарь хочет присоединиться к партнерам по сборной, однако от поездки его отговорили адвокаты и окружение футболиста.

В феврале текущего года Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии. По закону он должен был уплачивать четверть доходов в качестве алиментов на дочь — это 14 млн рублей. Однако после перерасчета сумма выросла до 60 млн рублей.

В начале июня вратарю запретили выезжать из страны. Для завершения перехода в «ПСЖ» Сафонов оплатил часть долга и уехал и России в момент снятия ограничения.

Ранее Российский футбольный союз объявил расширенный состав национальной команды на тренировочный сбор, который начнется 7 октября в подмосковном Новогорске. Всего списке 42 футболиста, в том числе Матвей Сафонов.