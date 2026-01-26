Врач оценила шансы Михаэля Шумахера на полное восстановление после травмы

Семикратный чемпион мира по «Формуле-1» получил серьезную травму головы в декабре 2013 года после падения на горнолыжном курорте. Чернышова напомнила, что спортсмен перенес две нейрохирургические операции и долгое время находился в искусственной коме. В июне 2014 года Шумахер пришел в сознание и был переведен домой, где продолжает реабилитацию.

Чернышова отметила, что гонщик уже 11 лет не находится в коме и остается в сознании. Однако подробности о его состоянии, включая речь и способность к самостоятельному передвижению, семья держит в строжайшей тайне.

«Точно известно, что не в коме он уже 11 лет. То есть он, в принципе, в сознании все это время», — пояснила врач.

По ее словам, сам факт того, что Шумахер может передвигаться в инвалидном кресле, является результатом длительной и сложной реабилитации, но о полном восстановлении речи не идет.

История болезни гонщика сопровождается судебными разбирательствами семьи с журналистами и случаями попыток шантажа. Последний раз Шумахера видели на свадьбе дочери в 2024 году, где для сохранения конфиденциальности у гостей изымали телефоны. Сейчас спортсмен проживает на Майорке и продолжает лечение в условиях строгой приватности.

