Впервые в Королеве пройдет «Ночной забег» с участием звезд спорта

В Королеве впервые пройдет «Ночной забег» с участием звезд спорта. Об этом в ходе оперативного совещание главе Королева Игорю Трифонову доложил профильный заместитель Илья Конышев, передает пресс-служба администрации городского округа.

Праздник для всех любителей бега организуют Министерство спорта Московской области совместно с администрацией Королева. «Ночной забег» пройдёт 17 августа с 17:00 до 23:00 часов.

«Ночной забег» — это не просто спортивное событие, а праздник бега в историческом центре Королева, который призван объединить любителей и профессионалов спорта разных возрастов со всего Подмосковья и России. Ожидается, что в забеге примут участие более 1,5 тыс. спортсменов.

Почетными гостями праздника станут известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, Олимпийский чемпион Никита Нагорный, футболист Алексей Смертин.

Трасса будет традиционной, многим любителям спорта она знакома по «Космическому марафону». На выбор предложат три дистанции: 500 метров, 5 и 10 км. Каждому участнику выдадут стартовый пакет.

Все участники получат памятную медаль и незабываемые эмоции. А чтобы сохранить в памяти яркие моменты, для всех желающих будет работать светодиодная LED-фотозона. Зрителей и болельщиков спортивного мероприятия также ждут разные активности и заряд хорошего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.