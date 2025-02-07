Воспитанницы КСШОР «Зоркий» выступили на Первенстве ЦФО по лыжным гонкам

В Архангельской области подошло к завершению Первенство Центрального федерального округа России по лыжным гонкам среди девушек и юношей 2007–2008 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Карасногорск.

Соревнования в Архангельске стали отборочными в рамках Первенства России, которое состоится уже в марте. Красногорская спортивная школа олимпийского резерва «Зоркий» достойно представила Красногорский городской округ. Это вошло уже в традицию.

Две воспитанницы КСШОР «Зоркий» — Василиса Голопридова и Ирина Конькова — показали блестящие результаты на Первенстве ЦФО, в честной борьбе завоевав путевки на Первенство России. Особого внимания заслуживает необыкновенно собранное, достойное выступление Василисы Голопридовой. Результатом этой собранности является то, что девушка дважды поднялась на высшую ступень пьедестала, став победительницей в спринте и эстафете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.